Brasilien gewinnt Torfestival gegen Deutschland

Spanien tat sich in Sapporo gegen Ägypten schwer, auch wenn das Team mit mehreren EM-Teilnehmern besetzt ist, darunter Jungstar Pedri vom FC Barcelona. Verteidiger Oscar Mingueza von Barca und Mittelfeldspieler Dani Ceballos von Real Madrid mussten allerdings schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Nächster Gegner der Spanier ist am Sonntag die Auswahl Australiens. Die „Socceroos“ überraschten mit einem 2:0 (1:0) gegen Argentinien.