„Ich konnte nicht einmal den Fuß ausstrecken“

Wie hat das Training in der Corona-Zeit eigentlich funktioniert?

Aleksandra Liashenko: „Wir haben ein Video für die Ballett-Choreografie bekommen und die jeweilige Rolle zu Hause gelernt. Das war nicht einfach, aber es gab ja keine andere Möglichkeit. Außerdem war es im Lockdown besonders wichtig, die Kondition nicht zu verlieren.“ Die gebürtige Ukrainerin begann bereits mit dreieinhalb Jahren zu tanzen, erhielt ihre Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule und der State Academy of Culture in ihrer Heimatstadt Kharko, war in Danzig, Warschau, Hannover, Düsseldorf engagiert und absolvierte zahlreiche Gastauftritte weltweit. Ab September ist sie auf der Bühne der Wiener Staatsoper in „Tänze Bilder Sinfonien“, zusammengestellt aus Musikstücken drei berühmter russischer Komponisten, umgesetzt von drei Meister-Choreografen, zu sehen.