Diese Bedeutungen von Emojis sollten Eltern kennen

Einige Monate ist es zwar schon her, dennoch liegt vielen Eltern der Schock der Netflix-Serie „Adolescence“ (zu Deutsch: Pubertät oder Jugend) nach wie vor im Magen. Der unscheinbare Jamie, ein 13-jähriger Brite, lebt behütet in einem liebevollen Haushalt samt Schwester und Eltern. Das Leben der Familie wird auf den Kopf gestellt, als Jamie von der Polizei verhaftet wird. Vorwurf: Mord. Alle fragen sich bloß, wie konnte es so weit kommen? Wie sich wenig später herausstellt, kommentierte sein Mordopfer – eine seiner Mitschülerinnen – zuvor eine Reihe an Emoji unter Beiträgen des 13-Jährigen. Dynamit, Pille, Bohnen. Für die Ermittler ein reines Rätsel, bis ein ehemaliger Freund von Jamie Aufschluss gibt: Die Symbole bezichtigen den Verdächtigen, ein „Incel“ zu sein – ein Begriff für frauenhassende Mitglieder der antifeministischen Online-Gruppierung der „Manosphäre“.