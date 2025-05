59 Mio. €! Shootingstar kurz vor Wechsel zu Real

Traum geht in Erfüllung

Damit geht für den zweifachen spanischen Nationalspieler ein Traum in Erfüllung. Eine Unterschrift in Madrid soll höchste Priorität gehabt haben. Mit Xabi Alonso, der im Sommer bei Real übernimmt, gab es bereits Gespräche, bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) könnte Huijsen sein Debüt beim „Weißen Ballett“ feiern.