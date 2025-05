JJ: Sein erster Schritt zum Song-Contest-Triumph

Das erste Semifinale zum diesjährigen Song Contest ist geschlagen (siehe unten) und das heimische Fernsehpublikum noch reserviert. Im Durchschnitt schalteten 352.000 Menschen auf ORF 1 ein. Der Wert ist genauso ausbaufähig wie die musikalischen Darbietungen – JJs Konkurrenz heute Abend ist jedenfalls stärker als das Gros dessen, was uns am Dienstag geliefert wurde. Unsere Song-Contest-Hoffnung hat sich den ersten Teil seiner Finalkonkurrenz im engen Kreis gegeben. „Ich habe mir die Show gemeinsam mit meinem Team bei einer Zimmerparty in unserem Hotel angeschaut“, verrät er der „Krone“ im Interview, „wir haben Pizza bestellt, Chips und Mannerschnitten gegessen – total gemütlich.“