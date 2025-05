Marko stellt klar: „Das ist völliger Blödsinn!“

„Krone:“ Herr Dr. Marko, am Wochenende gab es wilde Gerüchte über eine Ablöse von Teamchef Christian Horner nach dem Rennen in Imola? Was ist da dran?

Dr. Marko: Das ist völliger Blödsinn. Da will sich scheinbar wieder irgendjemand wichtig machen. Bei uns bleibt alles beim Alten.