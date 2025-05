Schuh bei Tat verloren: Polizei sucht Aschenputtel

Der Brand in einem aufgelassenen Schauraum für Luxusautos in Attnang-Puchheim in Oberösterreich löste einen großen Feuerwehreinsatz aus. Die Ermittler konnten einige heiße Spuren wie eine Bengalo-Fackel und den Schuh des mutmaßlichen Täters sichern. Jetzt läuft die Suche.