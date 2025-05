Steiermark: Betteln mit Tieren wird jetzt verboten

Laut Informationen der „Krone“ beschließt die steirische Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung massive Verschärfungen in Sachen Landes-Sicherheit: Künftig ist Betteln mit Tieren untersagt, dazu können Gemeinden sektorale Verbotszonen auf öffentlichen Plätzen erlassen. „Es war Gebot der Stunde, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nachzuschärfen“, so Landeshauptmann Mario Kunasek.