Jungs brachen in Lokal ein: Zeugen schlugen Alarm

Die zwei Zeugen zeigten gegen 2.30 Uhr bei der Polizei telefonisch an, dass in ein Café am Lendhafen, in Klagenfurt, eingebrochen wird. „Laut Zeugen verschafften sich die Täter durch Aufdrücken des Rolltores Zugang in das Lokal und ließen mehrere Flaschen Alkohol mitgehen“, schildert die Polizei.