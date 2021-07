Dutzende Tote nach „Jahrtausend-Regen“ in China

Zuvor war von Samstag bis zum späten Dienstag fast so viel Regen in der Stadt am Gelben Fluss gefallen wie normalerweise in einem ganzen Jahr. Ausgelöst wurden die Regenfälle vom Taifun „In-Fa“. So etwas komme nur „einmal in 1000 Jahren vor“, wurden Meteorologen in chinesischen Medien zitiert. Die Armee rückte mit mehr als 5700 Soldaten an, um bei der Suche nach Vermissten und bei Rettungsaktionen zu helfen.