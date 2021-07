U-Bahn-Passagiere bis zu den Schultern im Wasser

Enorme Regenmassen haben Zentralchina schwer getroffen. In der Metropole Zhengzhou kam es zu massiven Überschwemmungen, Bilder aus der U-Bahn der Stadt zeigen Fahrgäste, die bis zu den Schultern im Wasser stehen. Hunderte von ihnen waren in den Zügen wie auch in Tunneln eingeschlossen. Bislang sprechen staatliche Medien von zwölf Toten, die tatsächliche Zahl der Opfer ist noch ungewiss. Auch weitere Regionen sind von den Niederschlägen betroffen.