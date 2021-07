Giraffe „Wakilia“ übersiedelt in Zoo nach Lettland

Spezial-Anhänger

Ihre Reise unternimmt „Wakilia“ in einem speziell für Giraffen gebauten Anhänger mit besonders weicher Luftkissenfederung und entsprechender Kopffreiheit, damit die Giraffe bequem in aufrechter Haltung reisen kann. In Schmiding bleibt nun eine fünfköpfige Giraffenfamiie zurück: Papa Noel mit seinen beiden Damen und zwei kleineren Giraffenkindern. Die Giraffenfamilie und 1000 weitere Tiere sind im Zoo Schmiding täglich von 9-19 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr) zu besichtigen.