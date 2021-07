Jolie wütend: Pitt feuert ihre Spionage-Nannys

Pitt will Vollzeitpapa sein

Der 57-Jährige hatte für seine nächsten Filme - „Bullet Train“ und „Babylon“ - nur zugesagt, weil diese zu 90 Prozent in Los Angeles gedreht werden. Der Insider: "So hat er beinah einen normalen Job von 9 bis 17 Uhr und ist nie weit weg von zu Hause. Sein größtes Ziel nach all den Jahren des Dramas ist es, Vollzeit-Papa zu spielen.“