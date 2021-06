Angelina Jolie ruft zu mehr Flüchtlingshilfe auf

Hollywood-Star Angelina Jolie hat bei einem Besuch in einem Flüchtlingslager in Burkina Faso die Welt zu verstärkter Hilfe aufgefordert. „Die Wahrheit ist, dass wir nicht die Hälfte von dem tun, was wir tun könnten und sollten, um Lösungen zu finden, damit Flüchtlinge nach Hause zurückkehren können, oder um Aufnahmeländer wie Burkina Faso zu unterstützen“, sagte sie am Sonntag im Lager Goudébou im Nordosten des westafrikanischen Landes.