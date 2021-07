Wurde Angelina Jolies Sohn Maddox gestohlen?

Wurde Angelina Jolies ältester Sohn Maddox von seiner Geburtsfamilie gestohlen? Diese Frage kommt durch eine neue Dokumentation wieder hoch. In „The Stolen Children“ untersucht die Filmstudentin Elizabeth Jacobs die Behauptungen, dass angebliche Waisenkinder in Kambodscha durch „Baby Finder“ von armen Familien aufgekauft und dann an reiche westliche Familien vermittelt wurden.