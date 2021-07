Türsteher: „Die mit Brille lassen wir nicht rein“

Die Nobel-Disco im Prater gilt als der Partytreff in Wien. Junge Nachtschwärmer nehmen dabei gerne Wartezeiten von einer Stunde in Kauf. Größte Hürde, um in den Club gelassen zu werden, sind die breitschultrigen Türsteher am Eingang, die jeden Gast auffällig mustern, bevor sie ihre Entscheidung treffen.