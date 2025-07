Neue digitale Brücken zu den Alten Meistern

Zu Lebzeiten ist Pieter Claesz ein äußerst begehrter Künstler. Das zeigen Inventarlisten namhafter Zeitgenossen, in denen seine Gemälde zahlreich aufscheinen. Nach seinem Tod 1660 gerät der niederländische Maler in Vergessenheit. Selbst die Initialen PC, mit denen er seine Bilder signiert, sind lange nicht zuordenbar. Ein naheliegender Grund für die späte Wiederentdeckung: Viele der insgesamt 230 Gemälde sind bis heute in Privatbesitz, hängen nicht öffentlich in Museen, sondern in Wohnzimmern.