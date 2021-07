„Zu dick für Disco“: Club lädt Schwestern nun ein

Heftige Reaktionen nach der Aktion in Martin Hos Club „Vie i Pee“, der zwei Schwestern den Eintritt verwehrte, da diese „zu dick“ seien: „Und wieder bestätigt sich: In unsere Branche gibts leider auch viele Trotteln“, so die Betreiber des legendären Clubs „U4“ in Wien. „Falls die feschen Mädls wer kennt, die sollen sich melden, wir laden sie zu uns auf eine Flasche Sekt ein.“