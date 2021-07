Boykottaufrufe: In Disco herrscht jetzt dicke Luft

„Viele Trottel in der Branche“

Schockiert über „die vielen Trottel in der Branche“, zeigte sich auf Twitter übrigens der In-Club „U4“ und lud die „feschen Mädls“ gleich auf eine Flasche Sekt ein. In zahlreichen Kommentaren wird sogar dazu aufgerufen, das „Vie i Pee“ zu boykottieren. Doch es gibt auch jene Leser, die auf das Hausrecht des Besitzers pochen: „Als Eigentümer kann ich selbst entscheiden, welche Personen ich reinlasse“, heißt es da etwa.