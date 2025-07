Schön, aber fragil: Neue Straße zerbröselt schon

Arbeiten über den Sommer

Die Arbeiten sollen am 8. Juli starten und bis Mitte September dauern, aufgeteilt in zwei Abschnitte. Während der Bauzeit werden die betroffenen Bereiche jeweils für den Verkehr gesperrt. Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) zeigt sich wenig begeistert: „Solche Überraschungen sind alles andere als erfreulich.“ Doch er betont auch: „Das einzig Positive daran ist, dass die Sanierung in die Gewährleistung fällt. Und – das war mir von Anfang an wichtig – die Gehsteigflächen bleiben jederzeit benützbar!“ Ein kleiner Trost für alle, die sich gerade erst an die neue Schleifgasse gewöhnt hatten – und nun erneut Umleitungen und Baufahrzeuge in Kauf nehmen müssen.