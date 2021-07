Wiener Schwestern „zu dick“ für die Disco

An der Tür der Disco „Vie i Pee“ herrscht ein strenges Regime, wie die Schwestern Liza (20) und Vivi S. (18) am Mittwoch erfahren mussten. „Wir waren zu viert. Ein Freund und ich standen ganz vorne in der Schlange, Vivi und Liza dahinter. Der Türsteher fragte uns, ob wir nur zu zweit wären. Wir sagten nein“, schildert die 24-jährige Jessi F. der „Krone“.