„Impfstoffe in den Händen weniger Glücklicher“

Streitthema Impfstoffverteilung

Der WHO-Chef kreidet damit erneut die mangelnde internationale Solidarität an, die derzeit nirgends so stark sei wie im Umgang mit der Corona-Pandemie. Ob und wie viel Impfstoff an andere Länder verteilt werden soll, ist seit Beginn der Krise und der beginnenden Impfkampagne ein Streitthema. Besonders drastisch zeigt sich das am Beispiel Afrika, wo sich momentan eine verheerende neue Infektionswelle abzeichnet.