Finalisten von Realityshow streiten um Preisgeld

TV-Sender: „Regeln haben Absprachen zugelassen“

Wer es am längsten dort aushielt, bekam am Ende 100.000 Euro. „Get the f*ck out of my house„ war ein Strategiespiel“, erläuterte dazu ein ProSieben-Sprecher auf Anfrage. „Die Regeln haben Absprachen unter den Kandidaten zugelassen“, erläuterte dazu ein Sprecher ProSieben auf Anfrage. Der TV-Sender ist allerdings nicht in den Rechtsstreit involviert.