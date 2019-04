Micaela Schäfer sauer über Po-Grapscher in TV-Show

Knappe Outfits, heiße Kurven und das Versprechen „Ich bin da, um euch beim Ausziehen zu helfen“: Micaela Schäfer sorgt in der TV-Show „Get the F*ck out of my House“, die jeden Dienstag auf ProSieben zu sehen ist, dafür, dass die Hormone ihrer 100 Mitbewohner verrückt spielen. Zu verrückt. Denn jetzt wurde die Nackt-DJane Opfer einer fiesen Grapsch-Attacke.