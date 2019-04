Micaela Schäfer: „Meine Brüste wollen Freiheit“

In der ersten Folge der ProSiebenshow „Get the F*ck out of my House“ zog Micaela Schäfer im hautengen Latexbody und in hochhackigen Schnürstiefeln als Letzte ins ProSieben-Haus ein. Jetzt verließ das TV-Sternchen das Haus überraschend in der dritten Folge.