Mehr als 10.000 Autos können nicht gebaut werden

Der Chipmangel macht jetzt auch dem bayerischen Autobauer BMW zu schaffen. In fast allen deutschen Werken, im Mini-Werk im britischen Oxford sowie bei Auftragsfertigern komme es in dieser und auch in der kommenden Woche zu Produktionsausfällen, erklärte eine Sprecherin am Dienstag. Betroffen seien die Werke Regensburg, Dingolfing, Leipzig, Oxford sowie die Produktionsstätten von Magna Steyr in Graz (Bild oben) und VDL.