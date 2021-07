Nächster Schlag: Hartberg leiht Bielefeld-Stürmer

Jetzt geht‘s Schlag auf Schlag in Hartberg: Nach der Verpflichtung am Montag von Serben-Stürmer Nemanja Belakovic, verpflichteten die Oststeirer am Dienstag mit Noel Niemann Offensivpower aus dem deutschen Nachbarland. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom deutschen Bundesligisten Arminia Bielefeld in die Oststeiermark.