Der erste Schlag! Hartberg greift mit Belakovic an

„Nemanja Belakovic verstärkt unsere Offensive mit Sicherheit“, freut sich TSV-Manager Erich Korherr. „In Lettland erzielte er in den letzten zwei Saisonen viele Tore. Er ist im Angriff universell einsetzbar und macht uns somit variabler. Er spielte bereits vor Kurzem am Hartberger Rasen. Bei Lok Moskau (Anm: zuletzt Testgegner der Hartberger) war Belakovic Testspieler, nun spielt er in Hartberg“, grinst der Obmann.