Tagelang bedroht: Wiener alarmierte WEGA

Ein 26-jähriger Mann hat in Wien-Floridsdorf nach tagelangen Bedrohungen durch einen Bekannten und seinen Freund schlussendlich die Polizei alarmiert. Weil in den Droh-SMS und -Anrufen auch von Waffengewalt die Rede war, rückte am Montag die Exekutive mit einem Großaufgebot in die Großfeldsiedlung aus.