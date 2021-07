Nach Starkregen haben die Aufräumarbeiten begonnen

Zwölf Häuser vor Überflutung gerettet

„Wir müssen dann schnell anfangen zum wegschaufeln, weil der Schlamm gerade bei Schönwetter so schnell hart wie Stein wird“, so Furtner. Durch den mobilen Hochwasserschutz, der am Sonntagvormittag aufgebaut wurde, konnten in der Schärdinger Altstadt zwölf Häuser vor Überflutungen gerettet werden. Und auch in den anderen betroffenen Städten in Oberösterreich haben nach dem Starkregen und lokalen Überflutungen die Aufräumarbeiten begonnen.