So kam es zur Flutkatastrophe in Deutschland

Die dramatischen Bilder der Überflutungen in Deutschland gehen um die Welt: zahlreiche Todesopfer - mittlerweile sollen es mindestens 80 sein - sind zu beklagen, mehr als tausend Menschen werden vermisst. Selten zuvor gab es in Deutschland so viele Gewitter, so viele Superzellen und derart große Regenmengen in so kurzer Zeit. Der wesentliche Auslöser ist in der globalen Wetterlage zu finden - besonders die durch den Klimawandel befeuerte Hitzewelle trägt entscheidend dazu bei.