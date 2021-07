Straßen geflutet, Brücken und Gleise zerstört

Die meisten Schäden fanden sich im Oberpinzgau: zwischen Krimml und Niedernsill. Richtig sichtbar waren sie erst aus der Luft: Brücken, Radwege, Begleitstraßen und Bahngleise wurden zerstört. Es gab mehrere Murenabgänge. In der Wiesensiedlung in Neukirchen wurden untere Stockwerke geflutet. Mittersill war am Sonntag nur über den Pass Thurn, also über Tirol, zu erreichen – aufgrund der gesperrten B168 in Stuhlfelden. Die ÖBB machte die Bahnstrecke zwischen Bruck und Zell am See dicht. Und auch die Pinzgauer Bahn wird eine Weile nicht verkehren.