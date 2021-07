Der Pinzgau steht weiterhin in Teilen unter Wasser

„Krone“-Lokalaugenschein am Montag im Pinzgau. Das Hochwasser bestimmt das Leben etlicher Ehrenamtlichen und Gemeindebürger. An Aufräumen wie in Hallein ist noch nicht wirklichen zu denken. Die Region steht in weiten Teilen noch unter Wasser. In manchen Orten wie Niedernsill oder Zell am See wurde es erst jetzt brenzlig, tags zuvor wurde in Mittersill gezittert.