Schüsse in Graz: „Absichtlich auf Beine gezielt“

Eine 36-jährige zweifache Mutter ist, wie berichtet, am Sonntag in Graz von ihrem Mann niedergeschossen worden. Der 44-Jährige zielte aus knapp eineinhalb Metern auf seine Frau. Sie überlebte mit schweren Verletzungen an den Beinen - „weil ich extra nur dort hingezielt habe“, so der Mann. Denn töten wollte er sie nicht.