Pkw-Lenker nach Auffahrunfall geflüchtet

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 5.20 Uhr auf der Klagenfurter Straße (B85) in Ferlach. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde von dem hinter ihm fahrenden Auto angefahren. Der Lenker des Unfallfahrzeuges hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt über eine Verkehrsinsel hinweg fort und flüchtete.