Kilometerlanger Stau nach schwerem Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr ereignete sich auf der deutschen A96, die von der österreichischen Grenze in Richtung Norden führt, zwischen Aichstetten und Aitrach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisse kam es in Fahrtrichtung Memmingen zu einer Kollision zwischen zwei Autos, in dessen Folge ein BMW ins Schleudern kam und sich überschlug. Alle fünf Insassen dieses Autos erlitten schwere Verletzungen, darunter auch ein 10-jähriges Mädchen. Nähere Angaben zu den Verletzungen der drei Frauen im Alter von 39, 66 und 68 Jahren und einem 63-jährigen Mann lagen der Polizei vorerst nicht vor. Die Insassen des zweiten beteiligten VW blieben unverletzt.