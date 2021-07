Australien wirft Maskengegnerin aus dem Land

Hopkins: „Lockdown ist größter Hoax der Geschichte“

In einem weiteren Posting, das ebenfalls noch abrufbar ist, zieht sie außerdem über die Corona-Politik des Landes her. „Ich habe Lockdown immer als den größten Hoax in der menschlichen Geschichte genannt - ich habe mich nie dafür eingeschrieben“, erklärte Hopkins in einem Video. Sie sprach davon, dass in Melbourne der strengste Lockdown herrsche, obwohl es nur drei Fälle in der Metropole gebe. Man dürfe sich nur fünf Kilometer von seinem Wohnort entfernen, außerdem gebe es keine effizienten Impfungen für jene, die sich immunisieren lassen wollen. Sie sprach von Angst machenden Werbungen für die Spritze, obwohl es für die angesprochene Zielgruppe gar keine Vakzine gebe.