Bauer mit Traktor und Güllefass in Bach gestürzt

Der Bauer war am Samstag gegen 16.11 Uhr mit seinem Traktor und dem anhängendem Güllefass auf der Unterauerlinger Straße in Richtung Auerling unterwegs, als er im Zuge eines Ausweichmanövers zu weit nach rechts und in weiterer Folge von der Straße abkam. Er überschlug sich und stürzte mitsamt dem Fahrzeuggespann zirka vier Meter tief in den Auerlingbach. „Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst befreien und wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht“, heißt es seitens der Feuerwehr Schiefling im Lavanttal.