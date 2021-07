Experte mahnt: „Wer nicht auffällt, fällt hin!“

Ablenkungen vermeiden und Rücksicht nehmen

Dass die Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse anzupassen ist, ist ohnehin klar. Ebenso sind optimaler Luftdruck und passende Bereifung lebensrettend, wenn es zu Gefahrensituationen kommt. „Wer im Helm Musik hört oder mit Freisprecheinrichtung telefoniert, ist abgelenkt. Auch das Fahren in der Gruppe verleitet zu Übermut“, gibt der technische Leiter zu bedenken, der seinen Appell auch an Autofahrer richtet: „Rücksicht nehmen, nicht telefonieren, Textnachrichten verfassen oder unkonzentriert fahren. Tote Winkel im eigenen Auto kennen, und auf die Biker aufpassen!“