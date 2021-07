Biker nach Kollision in Fluss geschleudert

Am Freitag gegen 10.16 Uhr ist es auf der Seeberg Straße (B82) in der Gemeinde Bad Eisenkappel zu einem schweren Unfall zwischen einem 39-jährigen Biker aus Oberösterreich und einem 64-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt gekommen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, wodurch der Motorradfahrer mitsamt seinem Zweirad über steiles Gelände geschleudert wurde und in den Fluss stürzte.