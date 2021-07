Discos: Ab 22. Juli nur geimpft oder PCR-getestet

Angesichts des raschen Anstiegs der Coronavirus-Infektionen hat das Gesundheitsministerium am Freitagabend die Verordnung zu den neuen Restriktionen erlassen, mit denen man dem Anstieg der neuen Covid-Fälle begegnen will. Demnach ist ab 22. Juli der Zugang zur Nachtgastronomie nur mehr für geimpfte Personen sowie mit negativem PCR-Testergebnis (also 2-G) möglich. Ab 15. August gibt es das Zertifikat für den Grünen Pass außerdem erst bei vollständiger Immunisierung, also mit der zweiten Impfung.