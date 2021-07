Weiter Anstieg bei Corona-Zahlen: 341 neue Fälle

Erneut hat der Krisenstab am Freitag (Stand: 9.30 Uhr) mehr als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich vermeldet. Binnen 24 Stunden wurden exakt 341 neue Fälle - am Vergleichstag der Vorwoche waren es 163 gewesen - registriert. Ein Todesopfer gab es zu beklagen. Vier Patienten mussten neu auf Intensivstationen aufgenommen werden.