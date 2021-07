Graz: Corona-Clusterwarnung für 350 Discobesucher

Erst zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass sich eine mit dem Coronavirus infizierte Person in der Nacht auf den 4. Juli in der Diskothek „Almrausch“ in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) aufgehalten hatte. 380 weitere Gäste waren zu diesem Zeitpunkt registriert. Das Land Steiermark hatte am Dienstag einen öffentlichen Aufruf gestartet, weil die Behörden von mehr als 900 möglichen Kontaktpersonen ausgingen. Sie wurden dringend gebeten, sich bei der Gesundheitsbehörde zu melden.