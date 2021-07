Personalleasing-Firma wollte Arbeiter loswerden

Kündigung während Spitalsaufenthalt

Einen Monat später folgte die Überraschung: Die Personalleasing-Firma hatte das Dienstverhältnis am Tag des Spitalbesuches aufgelöst. Der Fall landete daraufhin vor Gericht. „Im Zuge der Einvernahme vor dem Landesgericht Eisenstadt verstrickten sich der Dienstgeber, sein Disponent und eine weitere Mitarbeiterin des Dienstgebers jedoch in einige Widersprüche“, schildert der AK-Jurist Martin Sugetich, der den Betroffenen vertrat. Am Ende glaubte das Gericht dem Schlosser und sprach ihm 6174 Euro brutto zu.