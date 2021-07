Lokale, über die man spricht: 404 - don’t ask why

Vorläufig macht Ho aber mehr Schlagzeilen mit dem italienischen Lokal, das seit Kurzem ebenfalls an diesem Ort residiert und so heißt wie eine Fehlermeldung am Computer, nämlich 404 - DON’T ASK WHY. Dafür wurde eine weitläufige Terrasse gebaut, dort genießt man erstens einen Blick auf Secession und Naschmarkt sowie zweitens Pizza und Pasta für Gäste mit verwöhnten Ansprüchen. Ein sogenannter Trüffel-Humidor hält stets frische Exemplare der jeweils saisonal verfügbaren Knollen bereit, sie werden etwa über ein Carpaccio gehobelt (15 €) oder mit Tagliatelle serviert (19 €). Es gibt mächtige Steaks (Bistecca Fiorentina von 1 kg zu 69 €), urbane Standards wie Salade Niçoise (14 €). Mediterrane Teigfladen nehmen den größten Teil des Angebots ein, entweder als Pizza oder als Focaccia, wobei der Unterschied in der Ausführung nicht so ganz klar wird.