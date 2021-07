Beachvolleyball-EM wird Wiens 1. Sport-Großevent

Insgesamt werden in Wien 64 Teams im Frauen- und Männer-Bewerb um die Titel kämpfen. 112 Matches stehen auf dem Programm. Gespielt wird im „Modified-Pool-Play-Format“, also in einer Gruppenphase samt Zwischenrunde. Danach folgt die K.-o.-Phase. Bei der 2021er-Ausgabe der EM werden auch jene 24 Teams am Spielfeld stehen, die Europa bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. 18 Nationen nehmen an dem Event in der österreichischen Hauptstadt teil.