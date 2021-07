16 Covid-Positive nach Bar-Besuch

Zuerst betraf es nur die, die am Donnerstag, den 8. Juli in der Baumbar ihr Feierabendbier genießen wollten - jetzt wurde der behördliche Aufruf stark erweitert: Wer sich vergangene Woche zwischen Donnerstag und Sonntagfrüh in der Baumbar oder im Außenbereich aufgehalten hat, muss seinen Gesundheitszustand laufend überprüfen. So dürften sich mittlerweile schon 16 Personen im Gastronomie-Betrieb angesteckt haben.