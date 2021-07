80.000 Schadensfälle nach Unwettern in OÖ

Schneeballgroße Hagelkörner und Starkregen haben in den vergangenen Wochen die Schadensbilanzen der heimischen Versicherungen in die höhe schnellen lassen. „Man merkt den Klimawandel stark, er wird uns auch noch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen“, heißt es bei der Wiener Städtischen „Seit dem Jahr 2003 habe man bereits über eine Milliarde Euro für Schäden nach Naturkatastrophen ausbezahlt. Im aktuellen Jahr sind es bei der Wiener Städtischen 38 Millionen, bei der Uniqa 46 Millionen und bei der Allianz sogar 55 Millionen Euro. Oberösterreich, vor allem das Innviertel und das Salzkammergut, zählt zu den am starksten betroffenen Regionen.