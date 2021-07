Kurz überreichte in New York Staatsbürgerschaften

Einer der berührendsten Momente des Kanzleraufenthalts in den USA war die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an sechs Nazi-Verfolgte bzw. Nachkommen von Holocaustopfern. In einer kleinen Zeremonie im Generalkonsulat nannte es Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch eine Ehre, die Dokumente (und eine Sachertorte) überreichen zu dürfen. Daran schloss sich ein reger Gedankenaustausch an. Erinnerungen wurden wach, Schicksale kamen zur Sprache.