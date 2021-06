Strache entkommt Inferno auf Jacht in der Adria

Drama 15 Minuten vom Heimat-Hafen entfernt

Strache selbst meldete sich am Montagmorgen und erklärte, er sei für drei Tage mit seinen großen Kindern in Kroatien und mit zwei befreundeten Familien auf einem Boot eingeladen gewesen. „Wir erlebten bei der Heimfahrt am Sonntag in der Früh um ca. 9.45 Uhr ein Schiffsdrama, wo 15 Minuten vor dem Heimat-Hafen in Biograd Rauch aus dem Maschinenraum des Bootes aufgestiegen ist“, so der Ex-FPÖ-Chef. Demnach hätten der Kapitän und die Männer an Bord „sofort versucht, mit Feuerlöschern den Rauchherd einzudämmen“, so Strache über die dramatischen Ereignisse.